Interia: российские «Ланцеты» стали кошмаром для армии Украины

«Они — настоящий кошмар для украинских солдат», — сказано в материале.

Авторы статьи также не сомневаются, что «Ланцеты» являются одними из лучших аппаратов подобного рода в мире. Эксперты отмечают, что они наносят серьезные потери ВСУ.

В статье подчеркиваются такие важные характеристики беспилотников, как легкость запуска, мобильность, наличие эффективного электродвигателя. Там же сообщается, что боевая нагрузка беспилотника массой до трех килограммов достаточна для уничтожения танка или бронемашины.

Многочисленные видеоролики в Интернете демонстрируют их эффективность в нейтрализации западного оружия, говорится в заключении статьи.