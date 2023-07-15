Интернет-архив потребовал удалить инструмент взлома защиты цифровых книг

Интернет-архив утверждает, что этот инструмент нарушает законы об авторском праве, обходя стандартные средства защиты. Еще более интригующей ситуацию делает тот факт, что Internet Archive признал, что владельцы авторских прав не просили его этим заниматься.

Тем не менее, организация взяла на себя ответственность за предотвращение несанкционированного скачивания книг, защищенных авторским правом.

Хотя рассылка уведомлений без разрешения правообладателей является необычным явлением, действия Internet Archive можно объяснить юридическими проблемами, с которыми он столкнулся в связи с собственной ситуацией вокруг авторских прав.

GitHub удовлетворил запрос на удаление кода.