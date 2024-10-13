Интернет-архив всё ещё лежит, но пообещал восстановиться за «считанные дни»

Атака раскрыла адреса электронной почты, имена пользователей, временные метки изменения паролей и другую информацию, связанную с более чем 31 миллионом уникальных адресов электронной почты. Пользователи, пытающиеся получить доступ к сайту Интернет-архива, видят уведомление о том, что он «временно отключен», ссылки на Wayback Machine также не работают.

Кахл обратился в соцсети, чтобы сообщить о ситуации, заявив: «данные в безопасности. Сервисы отключены, пока мы проверяем и усиливаем их. Извините, но это необходимо. Команда @internetarchive усердно работает». Он также подчеркнул, что организация делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить сервисы.