Опубликовано 13 октября 2024, 11:151 мин.
Интернет-архив всё ещё лежит, но пообещал восстановиться за «считанные дни»После кибератаки
Интернет-архив планирует возобновить свою работу в течение «считанных дней, а не недель» после кибератаки, которая нарушила работу его цифровой библиотеки и Wayback Machine. Бреустр Кахл, основатель Интернет-архива, сообщил об этом, заверив пользователей, что хотя сайт сейчас недоступен, все данные остаются в безопасности.
Атака раскрыла адреса электронной почты, имена пользователей, временные метки изменения паролей и другую информацию, связанную с более чем 31 миллионом уникальных адресов электронной почты. Пользователи, пытающиеся получить доступ к сайту Интернет-архива, видят уведомление о том, что он «временно отключен», ссылки на Wayback Machine также не работают.
Кахл обратился в соцсети, чтобы сообщить о ситуации, заявив: «данные в безопасности. Сервисы отключены, пока мы проверяем и усиливаем их. Извините, но это необходимо. Команда @internetarchive усердно работает». Он также подчеркнул, что организация делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить сервисы.