Интернет-аукцион eBay запретил продавать эротические товары

Конечно, толковать определение «эротический» для товаров можно по-разному. The Verge полагает, что это относится к материалам, которые демонстрируют наготу действия сексуального характера. Под наготу подпадает демонстрация женских и мужских гениталий, а также сосков у женщин. Также отмечается, что забанить могут и фото в прозрачной одежде или слишком обтягивающей.

Под запрет попадают хентай, комиксы, книги, фильмы эротического содержания. Секс-игрушки в закрытых упаковках можно будет продавать при условии, что на упаковке нет откровенных изображений.

В eBay отметили, что хотят поддерживать образ безопасной и надёжной торговой площадки.