Наука и технологии
Сегодня в 15:02
Интернет-аукцион eBay запретил продавать эротические товары
Запрет вступает в силу 15 июня
Интернет-аукцион eBay с 15 июня запретит продавать товары эротического характера. Нельзя будет выставлять на площадке хентай, книги и комиксы с изображениями голых людей и сексуальных контактов.
Конечно, толковать определение «эротический» для товаров можно по-разному. The Verge полагает, что это относится к материалам, которые демонстрируют наготу действия сексуального характера. Под наготу подпадает демонстрация женских и мужских гениталий, а также сосков у женщин. Также отмечается, что забанить могут и фото в прозрачной одежде или слишком обтягивающей.
Под запрет попадают хентай, комиксы, книги, фильмы эротического содержания. Секс-игрушки в закрытых упаковках можно будет продавать при условии, что на упаковке нет откровенных изображений.
В eBay отметили, что хотят поддерживать образ безопасной и надёжной торговой площадки.