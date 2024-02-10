В его статье рассматриваются проблемы и решения для основателей Web3 перед лицом растущего регулирования, подчеркивается потенциал децентрализованных инструментов соответствия, таких как Swisstronik.

Программа Markets in Crypto Assets (MiCA) в ЕС и аналогичные инициативы по всему миру ставят соблюдение нормативных требований на первое место для Web3-компаний. MiCA налагает значительные обязательства на эмитентов криптоактивов, поставщиков услуг и даже провайдеров кошельков, начиная с требований по составлению белых списков и заканчивая пороговыми значениями капитала и правилами злоупотреблений на рынке.

Даже децентрализованные протоколы могут столкнуться с проверкой со стороны регуляторов, и некоторые обязательства, такие как соблюдение правил AML, все еще применимы. Выполнение этих требований может оказаться ресурсоемким бременем, особенно для стартапов. Традиционные методы обеспечения соответствия часто вступают в противоречие с принципами конфиденциальности и децентрализации.

Swisstronik? Эта платформа, базирующаяся в Цуге, предлагает набор инструментов, не зависящих от цепочки, чтобы помочь проектам Web3 достичь соответствия требованиям KYC, AML и Data Protection Regulation (DPR) в различных юрисдикциях — и при этом сохранить конфиденциальность пользователей. Считайте, что это «слой соответствия» для вашего dApp: Swisstronik берет на себя всю тяжелую юридическую работу на основе оплаты за пользователя, обеспечивая постоянное соответствие требованиям без ущерба для основной функциональности вашего продукта. Платформа использует сеть местных поставщиков услуг по обеспечению соответствия, что обеспечивает адаптивность по мере изменения законодательства.