«Интернет будущего» Web3 расширит возможности людей и сообществ в соцсетях

Основными компонентами этих моделей являются криптография, блокчейн-бухгалтерия, токены и ДАО (децентрализованные автономные организации). Эти технологии позволяют сообществам коллективно договариваться о правилах и стимулах, а не полагаться на «корпоративных воротил».

Централизованные социальные сети подвергались критике за эксплуатацию данных, алгоритмические манипуляции и централизованное модерирование. Переход к моделям web3 пока что сталкивается с проблемами, связанными с управлением, стимулами и удобством использования. Тем не менее, по мере того как пользователи ищут альтернативы централизованному контролю и связанным с ним противоречиям, процесс перехода к моделям web3 набирает обороты.

Модели Web3 также направлены на восстановление самостоятельности пользователей за счет переносимости данных, предоставляя им контроль над своими профилями и данными.

Хотя переход к децентрализованным социальным сетям сталкивается с препятствиями, он дает надежду на будущее, в котором пользователи будут обладать коллективной властью и правом собственности, что позволит вернуть социальные технологии к их первоначальной цели - объединению людей в более ориентированную на пользователя и свободную от эксплуатации среду.