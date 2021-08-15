Интернет Илона Маска даст доступ в сеть 30 млн нуждающихся американцев

Напомним, Starlink — это глобальная спутниковая система от SpaceX. Правда, недавно стало известно, что проект не будет опираться исключительно на спутники. В некоторых местах SpaceX будет разворачивать наземные станции.

Сейчас Starlink проходит стадию бета-тестирования. По данным сервиса для замера скорости соединения Speedtest, «интернет Илона Маска» по скорости находится на уровне фиксированного широкополосного доступа в сеть. Во втором квартале 2021 года средняя скорость скачивания через Starlink в США была равна 97,23 Мбит/сек.