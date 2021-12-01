Интернет Илона Маска начали тестировать на самолётах

Наука и технологии
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Интернет Илона Маска начали тестировать на самолётахБудет работать во время полёта
Подразделение Starlink SpaceX начало тестировать свой космический интернет-сервис на нескольких самолётах. Компания надеется предложить авиаотрасли свои услуги «как можно скорее».
Bloomberg сообщает, что Starlink ведёт переговоры с несколькими авиакомпаниями о своих услугах широкополосного доступа в интернет в полёте.
Сейчас Starlink производит по шесть спутников в неделю на своей сборочной площадке недалеко от Сиэтла. Эти аппараты на орбите позволят обеспечить интернетом даже самые отдалённые уголки планеты. Кроме того, они смогут обеспечивать подключение и на движущихся объекта: самолётах, кораблях, автомобилях и т.д.
Интересно, что вчера основатель SpaceX Илон Маск заявил о возможности полного банкротства компании, если она не сможет исправить производственные проблемы со своими двигателями Raptor.
Источник: Bloomberg