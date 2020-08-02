Наука и технологии
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Интернет Илона Маска оказался неожиданно популярным
Компания предпринимателя решила увеличить число пользовательских терминалов
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался неожиданно популярным. В компании SpaceX заявили, что столкнулись с «необычайным спросом» со стороны потенциальных клиентов.
Сообщается, что интерес к Starlink уже проявили почти 700 тысяч человек. Из-за этого SpaceX решила подать запрос в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой увеличить число авторизованных пользовательских терминалов с 1 до 5 млн. Пользовательские терминалы будут использоваться людьми для того, чтобы подключаться к спутниковой сети Starlink.
Полтора месяца SpaceX обновила сайт проекта, там можно подписаться на новости и получать обновления о Starlink. Вскоре компания планирует начать закрытое бета-тестирование сети, а после этого начнёт и публичное бета-тестирование.