Интернет Илона Маска оказался нестабильным из-за голубей

По словам специалиста, перебои в работе могут быть вызваны множеством «надоедливых голубей», которые повадились сидеть на спутниковых тарелках.

Такие тарелки отправляют и принимают сигналы со спутников, которые находятся на высоте около 550 километров над Землей. Эксперт говорит, что всё ещё исследует первопричину сбоев, хотя «голубь, сидящий на антенне Starlink, безусловно, ухудшит её работу».

Напомним, спутниковый интернет SpaceX пока находится на стадии бета-тестирования. Комплект Starlink, в который входят маршрутизатор, терминал, а также тарелка, стоит около $500.