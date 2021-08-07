Интернет Илона Маска позволил скачать фильм за минуту

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Интернет Илона Маска позволил скачать фильм за минутуЭто показатель на уровне обычного домашнего интернета
Известный сервис для замера скорости соединения Speedtest поделился данными по спутниковому интернету Starlink. Этим проектом занимается компания SpaceX, основанная Илоном Маском.
Как показали данные, скорость спутникового интернета Starlink находится на уровне фиксированного широкополосного доступа в сеть. Во втором квартале 2021 года средняя скорость скачивания через Starlink в США составила 97,23 Мбит/сек. Это чуть меньше, чем средняя скорость широкополосного доступа в интернет в стране — 115,22 Мбит/сек. Со скоростью около 100 Мбит/сек пользователь вполне может скачать фильм за одну минуту.
Что касается скорости загрузки, то она составила в США у Starlink 13,89 Мбит/сек. В других странах эти показатели у фиксированного доступа в интернет ниже.