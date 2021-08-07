Интернет Илона Маска позволил скачать фильм за минуту

Как показали данные, скорость спутникового интернета Starlink находится на уровне фиксированного широкополосного доступа в сеть. Во втором квартале 2021 года средняя скорость скачивания через Starlink в США составила 97,23 Мбит/сек. Это чуть меньше, чем средняя скорость широкополосного доступа в интернет в стране — 115,22 Мбит/сек. Со скоростью около 100 Мбит/сек пользователь вполне может скачать фильм за одну минуту.

Что касается скорости загрузки, то она составила в США у Starlink 13,89 Мбит/сек. В других странах эти показатели у фиксированного доступа в интернет ниже.