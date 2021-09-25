Интернет Илона Маска сможет заменить GPS и ГЛОНАСС

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Интернет Илона Маска сможет заменить GPS и ГЛОНАССSpaceX не подразумевала его использование в таких целях
Инженеры разработали метод использования сигналов, передаваемых спутниками Starlink, для точного определения местоположения по принципу GPS. Это первый раз, когда система, созданная компанией Илона Маска SpaceX, была использована исследователями для навигации.
Сообщается, что исследователи использовали сигналы шести спутников Starlink, чтобы определить местоположение на Земле с точностью до 8 метров. Что интересно, авторам работы не понадобилась помощь SpaceX. Они подчеркнули, что у них не было доступа к фактическим данным, передаваемым через спутники. Исследователи распоряжались лишь информацией, связанной с местоположением и движением аппаратов.
Инженеры объяснили, что перехватили сигнал, а затем разработали сложные алгоритмы для определения местоположения.
Стоит отметить, что точность их метода не дотягивает до GPS. У последней системы она составляет 0,3-5 метров. Правда, исследователи рассказали, что смогли определять местоположение с точностью до 5 метров, используя наземные сотовые сигналы.