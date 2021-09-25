Интернет Илона Маска сможет заменить GPS и ГЛОНАСС

Сообщается, что исследователи использовали сигналы шести спутников Starlink, чтобы определить местоположение на Земле с точностью до 8 метров. Что интересно, авторам работы не понадобилась помощь SpaceX. Они подчеркнули, что у них не было доступа к фактическим данным, передаваемым через спутники. Исследователи распоряжались лишь информацией, связанной с местоположением и движением аппаратов.

Инженеры объяснили, что перехватили сигнал, а затем разработали сложные алгоритмы для определения местоположения.

Стоит отметить, что точность их метода не дотягивает до GPS. У последней системы она составляет 0,3-5 метров. Правда, исследователи рассказали, что смогли определять местоположение с точностью до 5 метров, используя наземные сотовые сигналы.