Интернет Илона Маска снова разогнался до рекордной скорости

Результатом теста скорости интернета пользователь Reddit. Его Starlink смог обеспечить скорость скачивания в 301 Мбит/с, при этом пользователь живёт в сельской местности Висконсина. Этот показатель значительно превышают среднюю скорость скачивания в сети Starlink в США, указанную популярным сервисом Ookla.

Скорость загрузки у пользователя достигла 20,5 Мбит/с, а задержка 78 миллисекунд (мс).

Напомним, Starlink — это проект компании SpaceX, основанной Илоном Маском. В России сервиса нет, и запуск его, похоже, не планируется.