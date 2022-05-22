Интернет Илона Маска снова разогнался до рекордной скорости

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Интернет Илона Маска снова разогнался до рекордной скоростиНо средняя скорость у него, конечно, меньше
Результаты тестов скорости подтвердили, что во всём мире спутниковый интернет Starlink превзошёл по скорости широкополосный доступ в сеть. Скорость скачивания составила 301 Мбит/с. Тем не менее, задержка всё ещё велика, а скорость загрузки оставляет желать лучшего.
Результатом теста скорости интернета пользователь Reddit. Его Starlink смог обеспечить скорость скачивания в 301 Мбит/с, при этом пользователь живёт в сельской местности Висконсина. Этот показатель значительно превышают среднюю скорость скачивания в сети Starlink в США, указанную популярным сервисом Ookla.
Скорость загрузки у пользователя достигла 20,5 Мбит/с, а задержка 78 миллисекунд (мс).
Напомним, Starlink — это проект компании SpaceX, основанной Илоном Маском. В России сервиса нет, и запуск его, похоже, не планируется.