Интернет-кабели помогут предсказать землетрясения

Недавно учёные узнали, что проложенные в земле волоконно-оптические кабели, которые, в частности, используются для доступа в интернет, могут улавливать сейсмическую активность. Колебания земной коры вызывают отклонения в степени рассеивания пучка света в кабеле.

Исследователи из ETH Zurich решили проверить работу волоконно-оптических кабелей в довольно суровых условиях: на леднике. Следить за состоянием ледников особенно важно, и возможность предсказать изменения в их активности необходима для прогнозирования динамики климата.

Для эксперимента учёные отправились на ледник Рона. Там они расположили кабель и совершили несколько взрывов, чтобы проверить, как оптическое волокно зафиксирует их. Результаты оказались необычайно точны. Учёные считают, что кабели можно использовать для предсказания землетрясений, ведь они способны уловить минимальные изменения сейсмической активности.