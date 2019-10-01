Интернет-компаниям в России разрешили не бороться с пиратским контентом

Подписан меморандум был в ноябре 2018 года. Изначально он должен был действовать до 1 сентября 2019, но его намеревались продлить, отчего срок сдвинулся на месяц. Теперь чиновники дорабатывают законопроект по борьбе с пиратским контентом в сети. Внести его в Государственную думу должны на следующей неделе. После этого интернет-компании могут снова обязать удалять ссылки. Впрочем, этого от них ждут и сейчас, несмотря на отсутствие формального запрета.

«До тех пор (прим. до внесения законопроекта в Госдуму), надеемся, все заинтересованные стороны продолжат придерживаться тех положений, которые были закреплены в так называемом антипиратском меморандуме, который отвечает всем интересам отрасли», — говорят представители Государственной думы.

Сообщается, что участники соглашения уже решили придерживаться меморандума дополнительных две недели.