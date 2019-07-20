Интернет-магазин по ошибке продавал товары в 140 раз дешевле

На Amazon недавно прошёл очередной Prime Day — аналог «чёрной пятницы», когда магазин предоставляет большие скидки на различные товары. По словам пользователей форума SlickDeals, в этот период они смогли купить дорогое фотооборудование за цену меньше $100. Но это была не специальная акция магазина.

Так, один из пользователей поделился предложением Prime Day, по которому камеру Sony a6000 в комплекте с объективом можно было купить за $94,48 (около 5954 рублей). Обычная стоимость этой камеры — $550 (34 664). Другие участники форума рассказали, что точно за такую же цену смогли купить объективы стоимостью $13 тысяч (819 331).

Как потом выяснилось, такая цена устанавливалась на товары из-за сбоя в работе сайта. Некоторым пользователям повезло, и им доставили заказанные товары, несмотря ни на что. Некоторым не повезло, и их заказы отменили.