Интернет-магазины начали доставлять посылки дронами из-за коронавируса

Компания уже провела первую успешную доставку при помощи беспилотника. Аппарат привёз товары в деревню недалеко от озера Байяндянь в провинции Хэбэй. Дрон пролетел около двух километров, причём часть его пути лежала через озеро. На борту у него находилась посылка со снеками, электроникой и товарами повседневного спроса.

Ранее доставка в указанный регион осуществлялась с помощью лодки. Но из-за вспышки коронавируса данный способ оказался недоступен.

Эксперимент делает JD.com первой компанией, которая использует дроны для доставки товаров китайским потребителям во время распространения инфекции в стране. На сегодня коронавирусом заразились более 40 тысяч человек.