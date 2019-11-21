Интернет-магазины обяжут ввести оплату покупок картами «Мир»

CNews пишет, что законопроект затрагивает в том числе интернет-магазины с выручкой свыше 20 млн рублей. Авторы документа хотят бороться с продажей некачественной продукции, которой занимаются небольшие онлайн-площадки, не предоставляющие возможности безналичных расчётов. Принятие предлагаемых норм якобы повысит прозрачность расчётов при дистанционной торговле.

По сути, законопроект расширяет круг субъектов, обязанных обеспечивать возможность безналичной оплаты с помощью национальных платёжных инструментов. Согласно законопроекту, с 1 сентября 2020 года правила начнут распространяться на магазины с выручкой от 30 млн рублей, а с 1 января 2021 — на площадки с выручкой от 20 млн рублей.