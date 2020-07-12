Интернет-пират отсудил $4,5 тысячи у обвинивших его создателей фильма

В мире распространена практика, когда владельцы авторских прав запрашивают через суд личные данные пиратов и затем требуют у них выплату определённой суммы для урегулирования спора.

Это случилось с Дарреном Бринкли (Darren Brinkley). На него подала в суд Criminal Productions, известная по фильму «Преступник». Даррена и ещё 31 человека обвинили в незаконном распространении копий фильма.

Бринкли отклонил претензии и отказался урегулировать спор. Criminal Productions была готова оставить всё как есть, но Даррен решил продолжить бороться. Он подал ходатайство о покрытии судебных издержек. Адвокаты Бринкли настаивали, что создатели фильма не имели права судиться по необоснованному иску, и их клиент понёс значительные расходы — ни много ни мало $62 818. Как утверждала защита, Criminal Productions повела себя как настоящие «копирайт-тролли», которые подали множество исков против десятков людей с намерением взять с них установленные суммы денег в рамках «урегулирования спора».

В итоге суд постановил выплатить интернет-пирату только $4420.