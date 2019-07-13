Интернет-порно загрязняет природу не меньше целой европейской страны

Влияние просмотра порно на природу изучали специалисты французского аналитического центра The Shift Project. По их подсчётам, при выработке такого количества электроэнергии, которого хватило бы для передачи порнороликов и их просмотра на различных устройствах, в воздух выбрасывается 300 миллионов тонн углекислого газа в год. Авторы исследования использовали отчёты компаний Cisco и Sandvine за 2018 год.

Аналитики предупреждают, переход на более высокое качество видео, например, 8K, только увеличит выбросы. В целом же, по их оценкам, около 4% выбросов приходится на долю цифровых технологий.