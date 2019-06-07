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Интернет-провайдера оштрафуют за отказ потратить годовую выручку на «закон Яровой»

На покупку несертифицированного оборудования
Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Краснодарского края за то, что тот отказался закупать несертифицированное оборудование для исполнения «закона Яровой». На его покупку компании пришлось бы потратить около 19 миллионов рублей, при том, что её годовая выручка составляет 20 миллионов рублей.

Интересно, что «Фирма Связь», в целом, была готова начать исполнять закон. Однако в январе 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю отказалось утвердить интернет-провайдеру план внедрения оборудования. А всё из-за того, что компания обозначила срок более года. Кроме того, компания не хочет вкладываться в оборудование, которое ещё не сертифицировано. А другого варианта на рынке нет.

После истории с ФСБ Роскомнадзор начал проверку в отношении компании, и в конце мая подал четыре иска в суд. «Фирма Связь» подала ответный иск. Её директор объяснил, что ранее компания уже попадала в подобную ситуацию, закупив оборудование без сертификации, но не хочет повторять ошибок. Также стоит учитывать, что исполнение «закона Яровой» потребует от интернет-провайдера около 14 миллионов рублей и ещё 30% этой суммы для последующего расширения хранилищ. Годовая выручка же компании равна 20 миллионам рублей.

За неисполнение закона компании грозит штраф. Но, похоже, дело может решиться в её пользу, ведь речь идёт о законодательных лакунах.

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