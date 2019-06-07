Интернет-провайдера оштрафуют за отказ потратить годовую выручку на «закон Яровой»

Интересно, что «Фирма Связь», в целом, была готова начать исполнять закон. Однако в январе 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю отказалось утвердить интернет-провайдеру план внедрения оборудования. А всё из-за того, что компания обозначила срок более года. Кроме того, компания не хочет вкладываться в оборудование, которое ещё не сертифицировано. А другого варианта на рынке нет.

После истории с ФСБ Роскомнадзор начал проверку в отношении компании, и в конце мая подал четыре иска в суд. «Фирма Связь» подала ответный иск. Её директор объяснил, что ранее компания уже попадала в подобную ситуацию, закупив оборудование без сертификации, но не хочет повторять ошибок. Также стоит учитывать, что исполнение «закона Яровой» потребует от интернет-провайдера около 14 миллионов рублей и ещё 30% этой суммы для последующего расширения хранилищ. Годовая выручка же компании равна 20 миллионам рублей.

За неисполнение закона компании грозит штраф. Но, похоже, дело может решиться в её пользу, ведь речь идёт о законодательных лакунах.