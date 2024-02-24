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Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2024, 04:30
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Интернет-провайдеры США обманули власти, чтобы менять направление субсидий

Это вредит сельским районам
Интернет-провайдеры США (ISP) вновь оказались под ударом за то, что якобы предоставляют Федеральной комиссии по связи страны (FCC) недостоверные данные о своем широкополосном покрытии. Такая практика, особенно распространенная среди провайдеров фиксированной беспроводной связи, «препятствует усилиям по преодолению цифрового неравенства и несправедливо направляет государственные средства в сторону от действительно недостаточно обслуживаемых районов», пишут эксперты.

Суть проблемы заключается в процессе оспаривания. Хотя FCC обязывает интернет-провайдеров сообщать данные о зоне покрытия, проверка заявлений, особенно для беспроводных провайдеров, оказывается сложной. Провайдеры фиксированной беспроводной связи (WISP) могут предоставить либо списки обслуживаемых территорий, либо карты покрытия, основанные на моделировании, — и то, и другое может быть преувеличено.

Менее крупные провайдеры утверждают, что эти методы не учитывают реальные факторы, такие как рельеф местности, деревья и погода, которые могут существенно ограничить фактическое покрытие. Они указывают на отсутствие «критически важных технических деталей», требуемых от беспроводных интернет-провайдеров, что делает практически невозможным оспаривание неточных заявлений и препятствует их способности получить финансирование для расширения своих сетей в районах с недостаточным уровнем обслуживания. Провайдеры WISP же утверждают, что они «следуют правилам и способствуют устранению цифрового неравенства».

Последствия неточных данных далеко идущие. Это приводит к тому, что государственное финансирование направляется не в те районы, где оно действительно необходимо, препятствует конкуренции и, в конечном счете, оставляет сельские общины в условиях ограниченного доступа к Интернету.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#критика
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#интернет