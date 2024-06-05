Интернет-провайдеры в США выступили против властей из-за сетевого нейтралитета

Опубликовано 05 июня 2024, 19:50
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Интернет-провайдеры в США выступили против властей из-за сетевого нейтралитетаСудебный процесс начат
Крупнейшие лоббистские группы индустрии широкополосного интернета в США инициировали судебный процесс против Федеральной комиссии по связи (FCC), пытаясь отменить правила сетевого нейтралитета. Эти правила, запрещающие блокировку, дросселирование и платный приоритет, должны вступить в силу в следующем месяце.
Отраслевые группы, включая NCTA — Ассоциацию Интернета и Телевидения и USTelecom, подали иски в несколько апелляционных судов США и обратились в FCC с просьбой приостановить действие правил. Они утверждают, что реклассификация широкополосного доступа в соответствии с разделом II дает FCC чрезмерные полномочия в области регулирования.
Судебная борьба подчеркивает продолжающиеся дебаты о классификации широкополосного доступа и объеме полномочий FCC. Исход этих судебных разбирательств может определить будущее регулирования интернета в США, отмечают эксперты.