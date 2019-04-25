Интернет проведут в самых маленьких сёлах России

Эта мера позволит увеличить количество поселений в России, где есть доступ в интернет. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что люди должны иметь возможность получать государственные услуги, доступ к дистанционному образованию и банковскому обслуживанию, не выезжая при этом в область или район.

Таким образом, правительство предлагает снизить нижнюю границу по числу проживающих в населённом пункте людей. Теперь сетевое оборудование будут устанавливать в сёлах со 100 жителями, как минимум. Помимо точек доступа к интернету, в малых населённых пунктах страны появятся и базовые станции для мобильной связи.