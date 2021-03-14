Интернет стал самым популярным способом знакомства для россиян

15% опрошенных заявили, что познакомились с партнёрами в сети. Столько же человек признались, что нашли свою любовь, работая в одной компании. 11% россиян рассказали, что встретили будущего романтического партнёра на улице. 7% респондентов нашли вторую половинку через общих друзей. Ещё 4% знакомы со школы и столько же — с университета или колледжа. Такое же количество опрошенных знакомились в кафе или ресторане, по 3% — в парках или на отдыхе, по 2% — в гостях, в магазине, на даче или в деревне, в клубе и на вечеринке. Ещё по 2% были знакомы с детства или были соседями по дому.

При этом 17% опрошенных россиян ответили, что лучше всего знакомиться в интернете.