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Интернет-трафик увеличился почти вполовину из-за пандемии
Ведь люди сидят дома
Интернет-трафик увеличился почти вполовину из-за пандемии. Такие результаты увидели специалисты компании Samsung и её суббренда Zhilabs.
Они проанализировали изменения объёмов трафика в разных странах мира. В итоге оказалось, что везде наблюдается значительный рост. Что касается трафика в сетях фиксированной широкополосной связи, то он составил 48%, то есть вырос почти вполовину. В мобильной связи трафик увеличился на 24%.
Также специалисты отдельно изучили аудиторию и трафик специализированных сервисов и приложений. По этим показателям значительно вырос сервис для видеоконференций Zoom. Аудитория приложений для онлайн-обучения увеличилась на 437%, а медицинских сервисов — на 234%. Особенно поразительно выглядит рост пользователей и трафика игр — на 2065%.
В анализе учитывались данные за период с 8 марта по 6 апреля 2020 года.