Интернет в США ругали за отсутствие «ясности» в тарифах: в дело вступили власти

На этих этикетках указано все, что нужно знать американцам, прежде чем поставить свою подпись: ежемесячная стоимость, вводные тарифы (если применимо), срок действия вводных тарифов и окончательная цена после вводного периода. Любые дополнительные ежемесячные платежи, единовременная плата за установку, плата за досрочное расторжение договора и налоги. Типичная скорость загрузки и выгрузки данных, а также задержка. Объем данных, включенный в ежемесячный тарифный план, а также плата за превышение лимита. Ссылки на информацию о скидках, пакетных услугах, методах управления сетью и политике конфиденциальности интернет-провайдера.

Требование распространяется на всех провайдеров домашнего интернета и мобильного широкополосного доступа. Крупные провайдеры, имеющие не менее 100 000 абонентов, должны начать размещать эти «этикетки» уже сегодня. Более мелкие провайдеры смогут выполнить это требование позже.