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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 11:31
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Интернет в США ругали за отсутствие «ясности» в тарифах: в дело вступили власти

Новые “этикетки” помогут потребителям
Для пользователей Интернета в США расшифровка тарифных планов стала намного проще. Федеральная комиссия по связи США (FCC) ввела в действие «Потребительские этикетки широкополосного доступа», которые обязывают интернет-провайдеров (ISP) отображать четкую и ясную информацию.
Интернет в США ругали за отсутствие «ясности» в тарифах: в дело вступили власти
© Ferra

На этих этикетках указано все, что нужно знать американцам, прежде чем поставить свою подпись: ежемесячная стоимость, вводные тарифы (если применимо), срок действия вводных тарифов и окончательная цена после вводного периода. Любые дополнительные ежемесячные платежи, единовременная плата за установку, плата за досрочное расторжение договора и налоги. Типичная скорость загрузки и выгрузки данных, а также задержка. Объем данных, включенный в ежемесячный тарифный план, а также плата за превышение лимита. Ссылки на информацию о скидках, пакетных услугах, методах управления сетью и политике конфиденциальности интернет-провайдера.

Требование распространяется на всех провайдеров домашнего интернета и мобильного широкополосного доступа. Крупные провайдеры, имеющие не менее 100 000 абонентов, должны начать размещать эти «этикетки» уже сегодня. Более мелкие провайдеры смогут выполнить это требование позже.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#интернет
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#цена
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#сша