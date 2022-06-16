Интерпол арестовал 2 тыс телефонных мошенников и изъял $50 млн

Интерпол провел широкомасштабное расследование повсеместно распространенных интернет-схем, в которых киберпреступники обманом заставляли пользователей сети разглашать конфиденциальную информацию, а затем обманывают их.

Двухмесячная операция под кодовым названием "First Light 2022" координировалась Интерполом и местными полицейскими агентствами в разных странах мира, говорится в пресс-релизе. В ходе расследования, по словам полиции, они выявили 3 000 различных подозреваемых, заморозили 4 000 банковских счетов, арестовали "около 2 000 операторов, мошенников и отмывателей денег", а также провели рейды в 1 770 местах по всему миру. Среди задержанных был гражданин Китая, который разыскивался в связи с мошеннической схемой, в которую, по данным полиции, было вовлечено около 24 000 жертв и похищено 34 миллиона евро.