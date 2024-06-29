Интерпол поймал около 4 000 человек, связанных с онлайн-мошенничеством

В ходе масштабной операции было выявлено более 14 600 потенциальных подозреваемых по всему миру. В ходе расследования правоохранительные органы арестовали ценные активы, такие как недвижимость, роскошные автомобили и дорогие ювелирные украшения. Кроме того, они заморозили 6 745 банковских счетов, связанных с незаконной деятельностью.

Операция показала глобальный охват этих преступных сетей. В Намибии полиция спасла 88 молодых людей, которых заставляли участвовать в мошеннических операциях. Власти Сингапура, Гонконга и Китая предотвратили мошенничество, связанное с фиктивной техподдержкой, и спасли 70-летнюю жертву от потери 281 200 долларов сбережений.