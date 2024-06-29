Интерпол поймал около 4 000 человек, связанных с онлайн-мошенничеством

Опубликовано 29 июня 2024, 16:29
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Интерпол поймал около 4 000 человек, связанных с онлайн-мошенничествомКонфискация активов на сумму 257 миллионов долларов
В результате масштабной операции Интерпола "First Light" было арестовано около 4 000 человек по всему миру и конфисковано имущество на сумму 257 миллионов долларов. Операция, в которой участвовали полицейские из 61 страны, была направлена на борьбу с различными видами интернет-преступлений, включая фишинг, инвестиционное мошенничество и поддельные сайты интернет-магазинов.
В ходе масштабной операции было выявлено более 14 600 потенциальных подозреваемых по всему миру. В ходе расследования правоохранительные органы арестовали ценные активы, такие как недвижимость, роскошные автомобили и дорогие ювелирные украшения. Кроме того, они заморозили 6 745 банковских счетов, связанных с незаконной деятельностью.
Операция показала глобальный охват этих преступных сетей. В Намибии полиция спасла 88 молодых людей, которых заставляли участвовать в мошеннических операциях. Власти Сингапура, Гонконга и Китая предотвратили мошенничество, связанное с фиктивной техподдержкой, и спасли 70-летнюю жертву от потери 281 200 долларов сбережений.