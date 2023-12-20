Интерпол показал клыки: 3500 киберпреступников арестованы, $300 млн изъято

Haechi IV Интерпола не ограничился одними арестами. Он также закрыл более 80 000 теневых банковских счетов и выпустил предупреждение для государственных чиновников о новейших высокотехнологичных мошенничествах с использованием ИИ и поддельных NFT.

Аресты касались самых разных видов киберпреступной деятельности — от инвестиционного мошенничества до афер в электронной коммерции, — и Интерпол даже раскрыл две новаторские тактики. Контент, созданный искусственным интеллектом, стал оружием в схемах с подменой личности, а технология клонирования голоса была использована для обмана жертв путем подражания знакомым голосам. Операция также показала темную сторону продажи NFT, разоблачив распространенную аферу, обещающую астрономические доходы, но оставляющую инвесторов в проигрыше.