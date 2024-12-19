Интерпол попросил не называть жертв мошенников «свиньями»

Термин появился у мошенников, а не у правоохранительных органов. Он описывает мошеннические схемы, в которых жертв «подкармливают» эмоционально или финансово, прежде чем обмануть. Интерпол утверждает, что такая формулировка «перекладывает вину на жертв, а не на преступников».

Вместо этого агентство предлагает более нейтральные и точные термины, такие как «инвестиционная афера» или «романтическая приманка».

Увеличение числа сообщений может помочь властям бороться как с мошенничеством, так и с организаторами, стоящими за ним.