Опубликовано 19 декабря 2024, 13:301 мин.
Интерпол попросил не называть жертв мошенников «свиньями»Люди не сообщают о мошенничестве, чтобы их не называли «свиньями»
Интерпол просит правительства прекратить использовать термин «разделка свиньи» для обозначения новой схемы мошенничества в Интернете. Агентство утверждает, что эта фраза «отбивает у жертв желание сообщать о преступлениях», потому что никто не хочет быть заклейменным как «свинья».
Термин появился у мошенников, а не у правоохранительных органов. Он описывает мошеннические схемы, в которых жертв «подкармливают» эмоционально или финансово, прежде чем обмануть. Интерпол утверждает, что такая формулировка «перекладывает вину на жертв, а не на преступников».
Вместо этого агентство предлагает более нейтральные и точные термины, такие как «инвестиционная афера» или «романтическая приманка».
Увеличение числа сообщений может помочь властям бороться как с мошенничеством, так и с организаторами, стоящими за ним.