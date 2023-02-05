Интерпол завёл себе виртуальную реальность

Интерпол уже создал собственное пространство виртуальной реальности (VR), где пользователи могут проходить обучение и посещать виртуальные встречи. Шток отметил, что международная организация не должна отставать от прогресса, ведь преступники быстро адаптируются к любому новому технологическому инструменту.

Ранее тестировщицы метавселенной пожаловались на «сексуальные домогательства» от виртуальных аватаров. В Интерполе признали, что пока затрудняются ответить на вопрос, является ли это преступлением.