Intuitive Machines получила контракт на лунный ретранслятор связи за $4,82 млрд

Опубликовано 21 сентября 2024, 20:051 мин.
Intuitive Machines получила контракт на лунный ретранслятор связи за $4,82 млрдNASA за всё уплатит
Intuitive Machines, аэрокосмическая компания из Хьюстона, получила от NASA значительный контракт на предоставление услуг лунной ретрансляции. Контракт, потенциальная стоимость которого в течение следующего десятилетия может составить до 4,82 миллиарда долларов, поручает Intuitive Machines создание спутниковой группировки вокруг Луны для расширения возможностей связи, включая передачу данных высокого разрешения в формате 4K, необходимых для будущих лунных миссий.
Стив Алтемус, генеральный директор и соучредитель Intuitive Machines, подчеркнул необходимость создания передовых систем ретрансляции данных для обеспечения надежной связи с астронавтами на лунной поверхности. Эта инициатива является частью более широкого плана NASA по созданию «Сети ближнего космоса» для улучшения связи в радиусе 1 610 000 км от Земли.
Контракт был заключен после успешной посадки на Луну аппарата IM-1 в начале этого года и предшествует запуску аппарата IM-2, который должен стартовать в ближайшее время и будет направлен на исследование льда на Южном полюсе Луны.