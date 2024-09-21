Intuitive Machines получила контракт на лунный ретранслятор связи за $4,82 млрд

Стив Алтемус, генеральный директор и соучредитель Intuitive Machines, подчеркнул необходимость создания передовых систем ретрансляции данных для обеспечения надежной связи с астронавтами на лунной поверхности. Эта инициатива является частью более широкого плана NASA по созданию «Сети ближнего космоса» для улучшения связи в радиусе 1 610 000 км от Земли.

Контракт был заключен после успешной посадки на Луну аппарата IM-1 в начале этого года и предшествует запуску аппарата IM-2, который должен стартовать в ближайшее время и будет направлен на исследование льда на Южном полюсе Луны.