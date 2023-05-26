Инвестируйте как эксперт: в разработке ИИ-сервис, похожий на ChatGPT

Согласно поданной заявке, IndexGPT будет использовать программное обеспечение для облачных вычислений и искусственный интеллект для анализа и выбора ценных бумаг в соответствии с потребностями клиентов. Хотя другие компании уже исследовали подобные технологии, JPMorgan, похоже, является первым крупным финансовым игроком, который намерен напрямую предложить своим клиентам продукт, подобный ChatGPT.

Адвокат по товарным знакам Джош Гербен считает, что эта заявка свидетельствует о серьезном намерении JPMorgan запустить IndexGPT в ближайшем будущем. Процесс утверждения обычно занимает почти год, и банк должен запустить продукт в течение трех лет после утверждения, чтобы закрепить за собой торговую марку.

Этот шаг JPMorgan рассматривается как потенциальная угроза для традиционных финансовых консультантов, поскольку программа на базе ИИ призвана помочь клиентам в выборе финансовых ценных бумаг.