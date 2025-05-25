Инвесторы начали скупать старые компании и добавлять в них ИИ

Такая стратегия похожа на подход частных инвесторов и уже используется компаниями General Catalyst и Thrive Capital. Например, стартап Long Lake, который управляет домовыми ассоциациями, уже получил крупные инвестиции благодаря этой модели.

Фонд Khosla Ventures тоже заинтересован в таком подходе, хотя и действует осторожно. Партнёр фонда Самир Каул отметил, что они хотят попробовать несколько сделок, чтобы понять, насколько это выгодно, прежде чем вкладывать большие суммы.

Возможно, фонд будет сотрудничать с компаниями, специализирующимися на поглощениях, чтобы делать сделки «эффективнее».