Инвесторы начали скупать старые компании и добавлять в них ИИ

Опубликовано 25 мая 2025, 17:151 мин.
Инвесторы начали скупать старые компании и добавлять в них ИИKhosla Ventures и другие инвесторы экспериментируют
Некоторые венчурные фонды начинают новый подход к инвестициям. Вместо вложений в стартапы они покупают уже работающие компании — например, колл-центры и бухгалтерские фирмы — и улучшают их работу с помощью искусственного интеллекта. Это помогает автоматизировать процессы и обслуживать больше клиентов.
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Такая стратегия похожа на подход частных инвесторов и уже используется компаниями General Catalyst и Thrive Capital. Например, стартап Long Lake, который управляет домовыми ассоциациями, уже получил крупные инвестиции благодаря этой модели.
Фонд Khosla Ventures тоже заинтересован в таком подходе, хотя и действует осторожно. Партнёр фонда Самир Каул отметил, что они хотят попробовать несколько сделок, чтобы понять, насколько это выгодно, прежде чем вкладывать большие суммы.
Возможно, фонд будет сотрудничать с компаниями, специализирующимися на поглощениях, чтобы делать сделки «эффективнее».