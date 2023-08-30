Инвесторы подали в суд на Disney за сокрытие расходов

Инвесторы подали в суд на Disney за сокрытие расходовЭто не первый похожий случай
Два бывших и нынешних генеральных директора компании Disney, Боб Айгер и Боб Чапек, оказались втянуты в судебный процесс, поданный инвесторами. Они утверждают, что Disney использовала бухгалтерскую тактику для сокрытия убытков, связанных с ее платформой Disney+.
Истец Stourbridge Investments утверждает, что компания использовала мошенническую схему, чтобы скрыть размер убытков от потокового вещания и представить рост числа подписчиков Disney+ как «стабильный».
Это не первый случай подобных обвинений: расходы на потоковое вещание стали одним из факторов, способствовавших отстранению Чапека от должности генерального директора в 2022 г. и возвращению Игера. В иске содержится требование к компании Disney и ответчикам, включая Игера и Чапека, провести реформу корпоративного управления и внутренних процессов, чтобы предотвратить будущие инциденты.
Последний квартальный отчет Disney показал, что убытки от стриминга превысили 500 млн долларов, однако компания ожидает прибыльности этого сегмента к 2024 году, несмотря на продолжающиеся забастовки сценаристов в США.