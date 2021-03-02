Инвесторы потребовали от Дурова десятки миллионов долларов

Юристы фонда пригрозили команде Telegram иском против TON Inc. и Telegram Inc., пишет Forbes со ссылкой на источник. В письме также потребовали возместить ущерб в размере около $100 млн. Другие источники указывают на меньшую сумму — $20 млн.

У Telegram есть две недели на то, чтобы выплатить деньги. Если команда мессенджера откажется от компенсации, инвесторы обратятся в суд.

Напомним, Дуров официально объявил о закрытии проекта TON в прошлом году. Пока проект рекламировали, в него успели вложиться инвесторы по всему миру. Сумма получилась в $1,7 млрд. Одним из крупнейших инвесторов был тот самый Da Vinci Capital. Сейчас Telegram рассчитывает на продажу облигаций, средства с которых позволят им рассчитаться с долгами.