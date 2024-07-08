Инвесторы влили 27,1 миллиарда долларов в ИИ-стартапы всего за два месяца

Оживление инвестиций в ИИ следует за спадом, от которого страдали многие технологические стартапы в течение последних двух лет, вызванным экономической неопределенностью и ростом процентных ставок. Однако выход в конце 2022 года ChatGPT вызвал новый интерес к технологиям ИИ, что привело к волне инноваций и финансирования. Особенно процветают ИИ-стартапы, использующие возможности генеративного ИИ для работы с текстом, изображениями и видео.

Крупные инвестиции в такие компании, как CoreWeave, ScaleAI и xAI Илона Маска, подчеркивают "устойчивость и перспективность сектора", а аналитики отмечают, что стартапы в области ИИ опережают своих коллег в росте и инновациях, несмотря на более высокие операционные расходы.

Поскольку ИИ продолжает менять отрасли, инвесторы делают большие ставки на его "трансформационный потенциал", ожидая, что в будущем рынок будет больше, чем рынок смартфонов, персональных компьютеров, социальных сетей и интернета вместе взятых.