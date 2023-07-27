Инженер создал наушники AirPods Pro, которые можно легко ремонтировать: инструкция прилагается

Оценка ремонтопригодности оригинальных AirPods Pro составила 0 баллов из 10, поскольку они были склеены между собой и не имели легко заменяемых деталей. Однако версия Пиллонеля, подробно описанная на его канале YouTube, оснащена винтами и гайками для легкой замены и ремонта. Устранение излишнего клея, который в оригинальном корпусе вызывал серьезные проблемы, является одной из главных особенностей конструкции Пиллонеля. А еще здесь есть всеми любимый USB-C.