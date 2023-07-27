Инженер создал наушники AirPods Pro, которые можно легко ремонтировать: инструкция прилагается

Инженер создал наушники AirPods Pro, которые можно легко ремонтировать: инструкция прилагаетсяКейс для наушников, если быть точнее
Технически подкованный энтузиаст Кен Пиллонел создал ремонтопригодную версию Apple AirPods Pro. Наушники (и не только) Apple подвергаются критике за то, что их ремонт достаточно сложен, и часто пользователи вынуждены заменять устройство целиком, когда в принципе достаточно просто заменить, например, батарею.
Оценка ремонтопригодности оригинальных AirPods Pro составила 0 баллов из 10, поскольку они были склеены между собой и не имели легко заменяемых деталей. Однако версия Пиллонеля, подробно описанная на его канале YouTube, оснащена винтами и гайками для легкой замены и ремонта. Устранение излишнего клея, который в оригинальном корпусе вызывал серьезные проблемы, является одной из главных особенностей конструкции Пиллонеля. А еще здесь есть всеми любимый USB-C.
Его цель - показать, что при минимальных усилиях Apple могла бы сделать корпус AirPods Pro ремонтопригодным, что способствовало бы «экологичности и осознанному выбору потребителя».
Файлы проекта Пиллонеля доступны через его Patreon.