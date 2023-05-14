Наука и технологии
14:00, 14 мая 2023
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Инженер создал работающий на пиве мотоцикл

До этого он добавлял к туалету реактивный двигатель

Причудливый изобретатель из Миннесоты вновь привлек внимание общественности своим последним творением - мотоциклом, работающим на пиве.

Кай Майклсон, известный своими предыдущими изобретениями, такими как туалет с ракетным двигателем и кофейник с реактивным двигателем, теперь построил мотоцикл, работающий на пиве. Вместо традиционного двигателя мотоцикл оснащен 54-литровым бочонком с нагревательной спиралью. Спираль нагревает пиво до 300 градусов по Цельсию, превращая его в перегретый пар, который и приводит мотоцикл в движение.

Предполагаемая скорость мотоцикла - до 241 км/ч. Майклсон планирует вскоре вывести свой мотоцикл на полигон, чтобы проверить его возможности. Сын Майклсона, Бадди, упомянул, что мотоцикл может быть модифицирован для работы на других напитках, таких как Red Bull.

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