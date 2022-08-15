Инженер создал роботизированные ноги для змеи

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Инженер создал роботизированные ноги для змеиА может, не надо..?
Инженер из Лос-Анджелеса Аллен Пэн (Allen Pan) создал причудливую четвероногую роботизированную платформу, которая позволяет змеям «ходить».
Пэн, который разместил видео своего проекта на YouTube, сказал, что хочет «вернуть змеям их ноги». Около 150 млн лет назад у этих пресмыкающихся были лапы, но они исчезли в процессе эволюции.
Инженер сконструировал каркас для змей из пластиковой трубки и четырёх роботизированных ног, которые были смоделированы по образцу ящерицы. Каждая нога была напечатана на 3D-принтере, а в основе всего лежат два сервомотора. Пэн сначала опробовал прототип на игрушечной змее, а потом — и на настоящей.