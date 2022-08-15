Инженер создал роботизированные ноги для змеи

Пэн, который разместил видео своего проекта на YouTube, сказал, что хочет «вернуть змеям их ноги». Около 150 млн лет назад у этих пресмыкающихся были лапы, но они исчезли в процессе эволюции.

Инженер сконструировал каркас для змей из пластиковой трубки и четырёх роботизированных ног, которые были смоделированы по образцу ящерицы. Каждая нога была напечатана на 3D-принтере, а в основе всего лежат два сервомотора. Пэн сначала опробовал прототип на игрушечной змее, а потом — и на настоящей.