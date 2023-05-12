Инженер Ubiquiti на суде: это не взлом, а «несанкционированная тренировка по безопасности»Но он все равно получил 6 лет тюрьмы
Николас Шарп, бывший инженер компании Ubiquiti, был приговорен к шести годам тюремного заключения после того, как признался в краже конфиденциальных данных, требовании выкупа в размере 1,9 миллиона долларов у своего бывшего работодателя и последующем обнародовании этих данных, когда его требования были отклонены.
В своей странной защите Шарп утверждал, что кибератака на самом деле была «несанкционированной тренировкой», направленной на повышение безопасности Ubiquiti. Однако судья не купился на его версию, подчеркнув, что не Шарпу «играть в Бога». Прокурор назвал Шарпа «похитителем данных», который придумал обманчивую историю.
Судебные документы показали, что Ubiquiti потратила более 1,5 миллионов долларов и бесчисленное количество часов на устранение последствий действий Шарпа. Чтобы еще больше замести следы, Шарп выдавал себя за разоблачителя, подбрасывал ложные сообщения в СМИ и обращался к регулирующим органам.
Хотя обвинение добивалось более длительного срока заключения, решение судьи все равно было признано значительным наказанием за «бессердечные преступления» Шарпа.
Один урок из этой истории: если вы несчастны на вашей рабочей позиции, вымогательство и киберпреступность определенно не рекомендуются для карьерного роста.