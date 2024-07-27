Инженер улучшил технику тепловизоров для полиции, медицины и армии

Опубликовано 27 июля 2024, 14:15
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Инженер улучшил технику тепловизоров для полиции, медицины и армииНовая технология улучшает тепловизионное изображение
Новаторский метод, разработанный профессором Джимингом Бао в Хьюстонском университете, обещает произвести революцию в тепловидении и инфракрасной термографии. Метод Бао повышает точность измерения распределения температуры за счет использования спектрометра ближнего инфракрасного диапазона для захвата и анализа непрерывного спектра инфракрасного излучения.
Традиционные тепловизоры и инфракрасные термометры опираются на излучение объекта, куда может вноситься погрешность из-за изменения излучательной способности в силу разнообразных факторов. Подход Бао позволяет обойти эту проблему путем включения простого шага калибровки, который учитывает излучательную способность, зависящую от температуры и длины волны. Этот метод обеспечивает более точные показания температуры и позволяет выявить подробные градиенты температуры поверхности даже в сложных условиях.
Разработка Бао найден широкое применение: от медицинской диагностики и обследования зданий до военного наблюдения и инспекции, сообщается в работе.