Инженер улучшил технику тепловизоров для полиции, медицины и армии

Традиционные тепловизоры и инфракрасные термометры опираются на излучение объекта, куда может вноситься погрешность из-за изменения излучательной способности в силу разнообразных факторов. Подход Бао позволяет обойти эту проблему путем включения простого шага калибровки, который учитывает излучательную способность, зависящую от температуры и длины волны. Этот метод обеспечивает более точные показания температуры и позволяет выявить подробные градиенты температуры поверхности даже в сложных условиях.

Разработка Бао найден широкое применение: от медицинской диагностики и обследования зданий до военного наблюдения и инспекции, сообщается в работе.