Инженера из Microsoft обвинили в просмотре VR-порно на глазах у сотрудников

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Инженера из Microsoft обвинили в просмотре VR-порно на глазах у сотрудниковА ещё в домогательствах
Сотрудники Microsoft обвинили руководство компании в сексуальных домогательствах и неприличном поведении. В частности, утверждается, что ведущий разработчик очков смешанной реальности Алекс Кипман (Alex Kipman) трогал женщин на работе и даже смотрел VR-порно при всех.
Как рассказал один сотрудник Microsoft, Кипман смотрел при сотрудниках VR-контент с изображением «едва-одетых» женщин. Почему и как происходила эта ситуация, неясно. Не исключено, что это была просто демонстрация работы технологии, впрочем журналисты подчёркивают странный выбор контента.
Ранее генеральный директор SpaceX Илон Маск был обвинён в сексуальных домогательствах — он якобы просил бортпроводницу о сексуальной услуге. Сам Маск отвергает эти обвинения. Тем не менее из-за этих обвинений предприниматель лишился $10 млрд за один день.