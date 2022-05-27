Инженера из Microsoft обвинили в просмотре VR-порно на глазах у сотрудников

Как рассказал один сотрудник Microsoft, Кипман смотрел при сотрудниках VR-контент с изображением «едва-одетых» женщин. Почему и как происходила эта ситуация, неясно. Не исключено, что это была просто демонстрация работы технологии, впрочем журналисты подчёркивают странный выбор контента.

Ранее генеральный директор SpaceX Илон Маск был обвинён в сексуальных домогательствах — он якобы просил бортпроводницу о сексуальной услуге. Сам Маск отвергает эти обвинения. Тем не менее из-за этих обвинений предприниматель лишился $10 млрд за один день.