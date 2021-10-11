Инженера ВМС США обвинили в продаже данных об атомных подлодках. Он спрятал SD-карту в бутерброд

Наука и технологии
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Инженера ВМС США обвинили в продаже данных об атомных подлодках. Он спрятал SD-карту в бутербродЕго уже арестовали
В США арестовали Джонатана и Диану Тэббе (Jonathan, Diana Toebbe) по обвинению в шпионаже. Инженер Военно-морских сил (ВМС) США и его жена передавали информацию об атомных подлодках иностранному государству (по крайней мере они так думали). Причём делали это нетипичным образом.
На сайте минюста США говорится, что пара передавал данные, касающиеся конструкции военных кораблей с ядерными двигателями. Тэббе общались с человеком, которого они считали представителем иностранной державы. На самом деле этот человек был агентом ФБР под прикрытием. Тэббе вёл с ним зашифрованную переписку. Ему обещали криптовалюту в обмен на информацию.
Тэббе получил аванс в $10 тысяч. Затем он спрятал в определённом месте бутерброд с арахисовым маслом и SD-картой. На SD-карте были данные о ядерных реакторах подводных лодок США. ФБР арестовало Джонатана и Диану Тэббе 9 октября после того, как он поместил ещё одну SD-карту в заранее подготовленное место.