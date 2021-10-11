Инженера ВМС США обвинили в продаже данных об атомных подлодках. Он спрятал SD-карту в бутерброд

На сайте минюста США говорится, что пара передавал данные, касающиеся конструкции военных кораблей с ядерными двигателями. Тэббе общались с человеком, которого они считали представителем иностранной державы. На самом деле этот человек был агентом ФБР под прикрытием. Тэббе вёл с ним зашифрованную переписку. Ему обещали криптовалюту в обмен на информацию.

Тэббе получил аванс в $10 тысяч. Затем он спрятал в определённом месте бутерброд с арахисовым маслом и SD-картой. На SD-карте были данные о ядерных реакторах подводных лодок США. ФБР арестовало Джонатана и Диану Тэббе 9 октября после того, как он поместил ещё одну SD-карту в заранее подготовленное место.