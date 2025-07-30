Наука и технологии
Опубликовано 30 июля 2025, 21:20
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Инженерные специальности стали самыми популярными у абитуриентов в РФ

И педагогические
В России завершён приём заявлений на бюджетные места в вузы по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Приём на магистратуру и аспирантуру продолжается. Более 1,3 миллиона абитуриентов подали заявления, и, как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, три из пяти самых популярных направлений у поступающих — инженерные.
Инженерные специальности стали самыми популярными у абитуриентов в РФ

© Ferra.ru

67% абитуриентов выбрали региональные вузы. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что благодаря онлайн-сервису многие рассматривают вузы не только в столицах, но и в других регионах.

К числу популярных регионов у поступающих, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Татарстан, Свердловская и Новосибирская области. В этом году впервые присоединились и вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Большой интерес абитуриенты проявили и к педагогическим специальностям. Подано рекордное число заявлений — более 514 тысяч. Конкурс в педагогические вузы вырос до 16 человек на место.

Источник:Наука.рф
Автор:Максим Многословный
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