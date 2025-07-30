Инженерные специальности стали самыми популярными у абитуриентов в РФ

67% абитуриентов выбрали региональные вузы. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что благодаря онлайн-сервису многие рассматривают вузы не только в столицах, но и в других регионах.

К числу популярных регионов у поступающих, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Татарстан, Свердловская и Новосибирская области. В этом году впервые присоединились и вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Большой интерес абитуриенты проявили и к педагогическим специальностям. Подано рекордное число заявлений — более 514 тысяч. Конкурс в педагогические вузы вырос до 16 человек на место.