Инженеры Apple раскрыли ошибки в математических рассуждениях ИИ

Доверять им стоит осторожно

Недавнее исследование шести инженеров Apple выявило слабые стороны продвинутых ИИ-моделей, включая ChatGPT-4 от OpenAI, в выполнении надежных математических рассуждений. Исследование показывает, что кажущиеся незначительными изменения в структуре задач — например, замена имен или чисел — могут привести к значительным снижениями производительности ИИ, с падением точности от 0,3% до 9,2%.