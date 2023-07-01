Инженеры готовы создать рой водных роботов: их вдохновили рачки

Исследователи из Университета Брауна и Национального автономного университета Мексики совместно создали роботизированную платформу Pleobot, которая имитирует механику метахронного плавания. Робот в 10 раз больше, чем сама криль, оснащен плеоподом, напечатанным на 3D-принтере, который перемещается взад и вперед, имитируя движение настоящих плеоподов.

Это исследование могло бы внести вклад в разработку автономных подводных зондирующих аппаратов в будущем, к тому же они способны работать в команде словно рой.