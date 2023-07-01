Инженеры готовы создать рой водных роботов: их вдохновили рачки

Инженеры готовы создать рой водных роботов: их вдохновили рачкиНо пока готова лишь основа
Ученые разработали роботизированную платформу, вдохновленную крилем, мелкими ракообразными, которых обычно употребляют в пищу усатые киты. Эти крошечные существа - отличные пловцы, использующие метод, называемый метахронным плаванием, при котором последовательные волны движения передаются через ряды «плавательных ножек» на их нижней стороне.
Исследователи из Университета Брауна и Национального автономного университета Мексики совместно создали роботизированную платформу Pleobot, которая имитирует механику метахронного плавания. Робот в 10 раз больше, чем сама криль, оснащен плеоподом, напечатанным на 3D-принтере, который перемещается взад и вперед, имитируя движение настоящих плеоподов.
Это исследование могло бы внести вклад в разработку автономных подводных зондирующих аппаратов в будущем, к тому же они способны работать в команде словно рой.