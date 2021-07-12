Наука и технологии
Сегодня в 14:15

Инженеры Huawei создали беспилотный велосипед

Уже проверили его
Инженеры Huawei разработали велосипед, который может ехать даже без участия человека.
Инженеры Huawei создали беспилотный велосипед

Велосипед может стоять сам по себе даже на самых узких поверхностях. У него есть различные датчики, камеры с распознаванием изображений. Его автономное движение обеспечивает технология искусственного интеллекта.

Один из инженеров Huawei, участвовавший в этом проекте, пришёл к идее после того, как получил травму в велосипедной аварии. Сначала специалисты смоделировали велосипед на компьютере: смотрели, что добавить, чтобы сделать его беспилотным. Затем они установили два двигателя и рулевой механизм, а затем добавили датчик c камерой глубины RGBD, акселерометром, гироскопом и лидаром. В велосипеде используется батарея, рассчитанная примерно на 2-3 часа езды. Главный вычислительный модуль расположен прямо под сиденьем. Велосипед уже успешно прошёл тесты.