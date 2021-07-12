Инженеры Huawei создали беспилотный велосипед

Велосипед может стоять сам по себе даже на самых узких поверхностях. У него есть различные датчики, камеры с распознаванием изображений. Его автономное движение обеспечивает технология искусственного интеллекта.

Один из инженеров Huawei, участвовавший в этом проекте, пришёл к идее после того, как получил травму в велосипедной аварии. Сначала специалисты смоделировали велосипед на компьютере: смотрели, что добавить, чтобы сделать его беспилотным. Затем они установили два двигателя и рулевой механизм, а затем добавили датчик c камерой глубины RGBD, акселерометром, гироскопом и лидаром. В велосипеде используется батарея, рассчитанная примерно на 2-3 часа езды. Главный вычислительный модуль расположен прямо под сиденьем. Велосипед уже успешно прошёл тесты.