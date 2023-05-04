Инженеры хотят избавить спутник LunaH-Map от «страданий»: его двигатели так и не заработали

Инженеры хотят избавить спутник LunaH-Map от «страданий»: его двигатели так и не заработалиВремени осталось до конца месяца
Крошечный спутник LunaH-Map может вскоре прекратить свое существование после того, как у него не сработали двигатели. Кубический спутник размером с коробку для обуви был запущен миссией NASA Artemis 1 в ноябре прошлого года, но, возможно, его работа была нарушена во время чрезмерного ожидания запуска на борту ракеты Space Launch System (SLS).
Инженеры пытались задействовать двигательную установку спутника, чтобы дать ему второй шанс выйти на лунную орбиту, но, возможно, уже слишком поздно. Команда, стоящая за миссией, может завершить свою работу к концу мая.
LunaH-Map был разработан для изучения возможных водоледяных резервуаров под поверхностью Луны. В качестве топлива используется йод, но он мог испариться во время долгого ожидания в ракете. Инженеры миссии подозревают, что клапан в двигательных установках космического корабля частично заклинило, и они пытаются использовать нагреватели, чтобы освободить клапан. Если они не смогут зажечь двигательную установку до конца этого месяца, миссия будет официально отменена.