Инженеры хотят избавить спутник LunaH-Map от «страданий»: его двигатели так и не заработали

Инженеры пытались задействовать двигательную установку спутника, чтобы дать ему второй шанс выйти на лунную орбиту, но, возможно, уже слишком поздно. Команда, стоящая за миссией, может завершить свою работу к концу мая.

LunaH-Map был разработан для изучения возможных водоледяных резервуаров под поверхностью Луны. В качестве топлива используется йод, но он мог испариться во время долгого ожидания в ракете. Инженеры миссии подозревают, что клапан в двигательных установках космического корабля частично заклинило, и они пытаются использовать нагреватели, чтобы освободить клапан. Если они не смогут зажечь двигательную установку до конца этого месяца, миссия будет официально отменена.